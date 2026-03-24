Ya hay horario para la final del Torneo de Copa

El juego final del Torneo de Copa 2026 ya tiene definido su horario.

Mientras se disputan las semifinales esta semana, la Unafut, anunció que el partido que está programado para el miércoles 15 de abril a las 7 p. m. igual en el estadio Edgardo Baltodano Briceño.

“Les informamos que la final del Torneo de Copa se jugará el miércoles 15 de abril a las 7 p. m. en el estadio Edgardo Baltodano Briceño de Liberia. La programación quedará ratificada en la sesión del Comité de Competición que se realizará estar tarde”, comunicó la Unafut.

Las semifinales comenzarán a disputarse este mismo martes con el partido entre Sporting FC y Puntarenas FC en el estadio de Puente Piedra de Grecia a las 8 p. m.

La vuelta será el próximo domingo a las 6 p. m. en el estadio Lito Pérez de Puntarenas.

Por su parte, Liberia recibirá a Saprissa este miércoles a las 8 p. m. en la sede de la final el Edgardo Baltodano.





El partido de vuelta será en el estadio Ricardo Saprissa el próximo domingo a las 4 p. m.



