Wilder Eusse: “Queremos ver el estadio lleno apoyando al Municipal Liberia”

Liberia recibe al líder Alajuelense este domingo a las 7 p. m. en el estadio Edgardo Baltodano.

Los liberianos, terceros en la tabla, buscan asegurar su lugar entre los primeros puestos antes del parón del certamen por la Selección Nacional.

En este juego clave, Wilder Eusse, presidente del Municipal Liberia, hizo un llamado a la afición para llenar el estadio.

“Queremos ver el estadio lleno apoyando al Municipal Liberia en todos los momentos y, bueno, estoy convencido de que estamos preparados para lo que viene”, aseguró.

Las implicaciones para la tabla del Apertura 2025 son evidentes.

“Un partido bastante importante, un partido donde tenemos que sumar de a tres. Creo que todos estamos alineados y convencidos de que debemos hacer respetar nuestra casa”, añadió el dirigente.

Con 23 puntos en 14 juegos, Liberia busca consolidarse en zona de semifinales y mantener su buen rendimiento en el torneo. El duelo ante La Liga, líder con 27 unidades y un juego menos, representa una oportunidad ideal para recortar distancias y afianzarse entre los primeros lugares del fútbol nacional.