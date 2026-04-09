Video: Jared Ríos, el volante de Liberia que vive en casa de padres de Cristian Gamboa

Jared Ríos es volante del Municipal Liberia, tiene 20 años, y comienza a ganarse un campo en el equipo de Saturnino Cardozo.



Es oriundo de San Buenaventura, Colorado, Abangares. "Vengo de una familia muy humilde, trabajadora. Mi papá es guarda de seguridad y mi mamá es ama de casa", cuenta Ríos en entrevista con Teletica.com.

Desde muy joven amó el fútbol y hoy cumple su sueño gracias al esfuerzo de él, su familia y hoy vive un presente distinto tras estar en Casa Club de Liberia y ahora los padres de Cristian Gamboa, Plácido Gamboa y Sinaí Luna, le alquilan un cuarto en su casa.



"Al principio fue duro porque tenía que viajar desde mi casa a Liberia tres veces a la semana. Con el colegio llegamos a un acuerdo para poder salir a mediodía y llegar a entrenar. Me ayudaron mucho. Pasé seis meses así viajando. Después el club me ayudó con Casa Club y ahorita estoy aquí (en casa de los padres de Gamboa)", comentó Ríos.

El joven mediocampista aprovechó que Gamboa está en Costa Rica de vacaciones junto a su familia para conversar con él.

"Gracias a Dios, las cosas están saliendo bien. Los papás de Cristian me han ayudado mucho, la verdad. Estoy muy agradecido con ellos porque me han apoyado y me han ayudado mucho para seguir en mi carrera.



"Con Cristian estuvimos hablando. Él vino aquí y estuvimos conversando y me dio consejos. Me contó todo lo que tuvo que pasar para llegar allí. Creo que fue muy bonito escuchar a alguien que ya tenía una carrera tan exitosa. Fue muy bonito", añadió.

El jugador llegó a Liberia hace tres años, desde Liga Menor y debutó en Primera. "Debuté contra la Liga el año pasado, creo que fue".



De sus máximos ídolos es Celso Borges, con quien aún no ha podido conversar, pero le gustaría. "No he hablado con él, pero desde que estaba pequeño me llamaba la atención cómo él jugaba".

Dentro de sus sueños está llegar a la Selección y convertirse en legionario. "Creo que esa es la mentalidad de uno. Uno sabe que no es fácil, pero uno tiene que estar preparado para competir, para estar bien. Esa es la meta".