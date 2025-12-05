Unafut le pone punto final al reclamo de Liberia

La Unafut le puso punto final al reclamo de los puntos del Municipal Liberia ante una supuesta alineación indebida por parte del Deportivo Saprissa.

El club liberiano alegó que los morados incurrieron en una alineación indebida al incluir al jugador Johnny Myrie en su plantel el domingo anterior y quien arrastraba una sanción de un partido de Liga Menor tras acumular cinco tarjetas amarillas.

Primeramente se había rechazado por parte del Comité de Competición, pero los de la pampa decidieron elevar la apelación al Consejo Director, que nuevamente lo volvió a rechazar.

“El Consejo Director, tras analizar la documentación presentada, acordó rechazar el recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio y Medida Cautelar interpuesto por el Municipal Liberia, mediante la cual solicitaba la adjudicación de los tres puntos del partido disputado ante el Deportivo Saprissa, correspondiente a la jornada 17 del torneo de Apertura 2025 (A25), así como dejar sin efecto la resolución del Comité de Competición”, mencionó la Unafut en un comunicado este jueves por la noche.

Los liberianos incluso pedían a Unafut suspender todos los partidos hasta que no hubiera una decisión en firme con respecto a su reclamo.

“Por haber sido dictada de conformidad con la normativa vigente, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por Asociación Deportiva Municipal Liberia y, en consecuencia, se mantiene incólume la resolución impugnada. Por innecesario, se omite pronunciamiento sobre la medida cautelar solicitada. ACUERDO FIRME Y UNÁNIME”, publicó la Unafut.

Con esta resolución, la jornada 18 del Torneo de Apertura 2025 se disputará según lo programado, iniciando este viernes con el encuentro entre Sporting FC y Saprissa a las 7 p.m. en el estadio Ernesto Rohrmoser.

Asimismo, Liberia, Pérez Zeledón y Herediano se mantienen en la lucha por obtener el último boleto disponible a las semifinales del certamen.



