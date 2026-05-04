¡Todo se define en la vuelta! Liberia y Saprissa firman un empate con sabor a final

Pulso parejo y un empate que deja todo abierto para cualquiera.

Liberia y Saprissa igualaron 1-1 en la ida de las semifinales y todo se definirá el próximo domingo en Tibás.

Por más que lo digan los futbolistas, los técnicos y los directivos de que la serie está pareja, del resultado inmediato se puede sacar una conclusión rápida: los morados sacaron un gran negocio.

Las ausencias de Mariano Torres y Fidel Escobar por sanción, así como la del cubano Luis Javier Paradela, no dejan de ser cosa menor y mermaron por completo a los morados.

Esa sensación de tener una leve ventaja, carburó más a los liberianos, que entraron con todo por el partido y rápido asestaron el primer golpe.

El paraguayo Néstor Thobias Arévalo aprovechó la pasividad de la defensa morada para sacar un remate largo y cruzado y poner así el 1-0 en apenas ocho minutos.

⏰ 7’ Gol de Nestor Arevalos para Liberia en la semifinal de ida. pic.twitter.com/WMfhCmyLsk — FUTV (@FUTVCR) May 3, 2026

Parecía que se les venía la tarde a los morados, pues Liberia encimó con todo a los visitantes, pero en ninguna pudo concretar.

Ese fue el mejor momento de los liberianos en el partido y no lo supieron aprovechar.

Como ya se conoce, a clubes como Saprissa hay que matarlos cuando se tiene chance, pues después crecen en el partido y ya luego es complicado.

Saprissa creció y niveló el juego tras unos primeros minutos de mucha duda y ratos amargos para sus defensores.

Medford leyó bien el juego y vio algo de cautela liberiana, por lo que mandó a su goleador al campo, como lo es Ariel Rodríguez.

Con su olfato y astucia, Rodríguez aprovechó para desviar una pelota justo al frente del portero y, sin fuera de juego, marcó claro el 1-1 al 64’.

Maña y experiencia, el sello de un número 14 que cada vez se hace más grande entre los nombres de la tremenda historia morada.

⏰64´ Gol de Ariel Rodríguez, quien del banquillo empata el partido ante Liberia. pic.twitter.com/sCON4cjGzj — FUTV (@FUTVCR) May 3, 2026

Con el empate, Liberia se acordó de atacar, pero la visita supo aguantar bien para sacar un gran negocio.

Pese a las ausencias, Saprissa sale con una satisfacción de que no perdió el juego que todos daban por perdido por las ausencias y ahora tendrá la oportunidad de asegurarse el pase la otra semana en La Cueva (4 p. m.).

Liberia parece que la deja ir, pero si algo está demostrado es que tienen todo el carácter para ir y ganar en el Ricardo Saprissa.







