Liga Deportiva Alajuelense

Todo listo para definir a los finalistas del Apertura

Las semifinales de vuelta serán este fin de semana.

Liberia vs. Alajuelense. Foto: Prensa Alajuelense
Por Daniel Jiménez 13 de diciembre de 2025, 8:50 AM

Luego de disputar los juegos de ida de las semifinales, ahora la tensión se centra en que ya no hay más camino para definir a los finalistas.

Alajuelense y Liberia finalizaron 1-1 en el estadio Edgardo Baltodano Briceño en Guanacaste.

Por su parte, Saprissa derrotó 1-2 a Cartaginés en el estadio Fello Meza en Cartago.

Hay que recordar que la Liga tiene una gran final asegurada en caso de ser necesaria, debido a que ganaron la fase regular.

Horarios:

Alajuelense vs. Liberia: sábado a las 8 p. m.

Saprissa vs. Cartaginés: domingo a las 4 p. m.

