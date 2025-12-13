Todo listo para definir a los finalistas del Apertura

Luego de disputar los juegos de ida de las semifinales, ahora la tensión se centra en que ya no hay más camino para definir a los finalistas.

Alajuelense y Liberia finalizaron 1-1 en el estadio Edgardo Baltodano Briceño en Guanacaste.

Por su parte, Saprissa derrotó 1-2 a Cartaginés en el estadio Fello Meza en Cartago.

Hay que recordar que la Liga tiene una gran final asegurada en caso de ser necesaria, debido a que ganaron la fase regular.

Horarios:

Alajuelense vs. Liberia: sábado a las 8 p. m.

Saprissa vs. Cartaginés: domingo a las 4 p. m.