Liga Deportiva Alajuelense
Todo listo para definir a los finalistas del Apertura
Las semifinales de vuelta serán este fin de semana.
Luego de disputar los juegos de ida de las semifinales, ahora la tensión se centra en que ya no hay más camino para definir a los finalistas.
Alajuelense y Liberia finalizaron 1-1 en el estadio Edgardo Baltodano Briceño en Guanacaste.
Por su parte, Saprissa derrotó 1-2 a Cartaginés en el estadio Fello Meza en Cartago.
Hay que recordar que la Liga tiene una gran final asegurada en caso de ser necesaria, debido a que ganaron la fase regular.
Horarios:
Alajuelense vs. Liberia: sábado a las 8 p. m.
Saprissa vs. Cartaginés: domingo a las 4 p. m.