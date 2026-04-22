Sporting-Liberia se jugará a pesar de similitud de uniformes
El partido iniciará a las 7:15 p. m., pero estaba programado originalmente para las 6 p. m
Sporting, con camiseta celeste, y Liberia, de blanco, al final sí jugarán. El partido se atrasó una hora y quince minutos porque los árbitros consideraron inicialmente que las indumentarias se parecían demasiado.
Tras varios minutos de incertidumbre, la Unafut informó que el pitazo inicial se dará a las 7:15 p. m.
“Sporting jugará con camiseta celeste, pantaloneta blanca y medias negras. Por su parte, Liberia irá todo de blanco”, detallaron desde la Unafut.
Sobre esta situación, esto dijeron los gerentes de los equipos:
Gustavo Chinchilla, Sporting
“Hay un acta oficial con cuáles uniformes van a jugar los equipos y ya se ha jugado con esos colores acá. Aprueban dos partidos con los uniformes iguales y ahora al tercero cambia. Es una situación de ser consecuentes”.
Hanser Zúñiga, Liberia
“La programación se manda ocho o diez días antes y nos atenemos a esto. No traemos el amarillo porque hay una programación que dice que vamos de blanco. Nosotros queríamos competir hoy”.