Sporting-Liberia en suspenso por un problema con los uniformes

El partido entre Sporting y Liberia está en suspenso, mientras los equipos tratan de resolver un problema con los uniformes.

El juego está programado para las 6 p. m., pero los albos tienen un uniforme celeste y los liberianos uno blanco, por lo que el árbitro central decidió que no se puede disputar el cotejo por el parecido de las camisetas.

“En estos momentos, personeros del Municipal Liberia y Sporting FC están reunidos. Pronto les daré más información”, detalló Liberia en el chat de prensa.

El partido es muy importante, ya que ambos equipos pelean por estar en semifinales.