Sporting FC golea a Liberia y aprovecha para salir del sótano

Sporting FC frenó en seco el hambre de Liberia por clasificar y lo derrotó 3-0 para así salir del sótano del Torneo de Apertura 2025.

Los albinegros comenzaron muy rápido arriba en el marcador, pues en apenas dos minutos, el defensor Fabio Coronado sorprendió a todos al robar la espalda y marcar el primer tanto.

Los de la pampa intentaron buscar el empate, pero más bien los locales terminaron sentenciando en el complemento, primero por intermedio del mexicano, Erick “Cubo” Torres, quien se elevó entre dos defensores para firmar de cabeza el 2-0 al 59’.

Luego fue otro mexicano, Daniel López, quien se encargó de definir la victoria con un toque sutil para el 3-0 definitivo.

Sobre el final del juego, los liberianos perdieron a Johan Cortés por expulsión tras acumulación de tarjetas amarillas.

El resultado, frena a un Liberia que soñaba hasta con el primer lugar y que sigue metido en zona de clasificación con 23 puntos, pero le permite a Sporting salir del último puesto para ahora ubicarse en el sétimo lugar con 14 unidades.