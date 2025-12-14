EN VIVO
Liga Deportiva Alajuelense

Siga aquí: Alajuelense y Liberia definen primer finalista

La serie marcha 1-1. El juego inicia a las 8 p. m. en el Morera.

Liberia vs. Alajuelense. Foto: Prensa Alajuelense
Por Daniel Jiménez 13 de diciembre de 2025, 18:00 PM

Alajuelense y Liberia definirán al primer finalista este sábado a las 8 p. m. en el estadio Alejandro Morera Soto.

La serie marcha 1-1 en el marcador global tras lo ocurrido el miércoles anterior en el estadio Edgardo Baltodano Briceño.

El paraguayo Fernando Lesme marcó para los liberianos, mientras que Alejandro Bran concretó un golazo a favor de los manudos.

Disfrute del encuentro en transmisión en vivo por Teletica Radio en el siguiente enlace: https://www.teleticaradio.com/

