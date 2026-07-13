Saturnino Cardozo: “Primera vez que salgo de una institución después de un gran torneo”

José Saturnino Cardozo conversó con Teletica Radio. Su paso por Liberia finalizó de mala manera, ya que los guanacastecos perdieron su licencia de Primera División por temas extracancha.

Ante esta situación, el estratega valora su futuro y realizó un análisis de su paso por Liberia.

¿Cómo se siente tras su salida de Liberia?

"Triste por la situación que vivimos en Liberia, triste por los muchachos, jugadores jóvenes que se estaban proyectando. Se había hecho un gran trabajo.

Se tenía un grupo de trabajo excelente, jugadores comprometidos con el proyecto que teníamos. Habíamos proyectado muchos jugadores jóvenes. Y la verdad es que, de un día para otro, el trabajo que se hizo en un año y cuatro meses que me tocó estar ahí, en Liberia, pues se tiró prácticamente a la basura".

¿Qué valoración hace del trabajo que realizó durante su etapa en Liberia?

"Habíamos hecho dos buenos torneos. Cuando llegué, creo que fue en la fecha 7, salvamos al equipo del descenso y, a partir de ahí, empezamos a construir un gran equipo. Un equipo que empezó a competir. Hicimos un gran torneo y es la primera vez que me pasa esta situación: salir de una institución después de haber hecho un gran torneo".

¿Le sorprendió la forma en que terminó su etapa en el club?

"Siempre me tocó jugar en equipos grandes, en donde rara vez se tienen problemas económicos, rara vez uno no cobra. La verdad es que quedé sorprendido por la situación, por cómo salió Liberia. Entonces, pues mucho más triste, porque uno quiere a la ciudad, quiere a sus jugadores".

¿Qué sigue para José Saturnino Cardozo?

"Estaré viajando seguramente a México, a Guadalajara, donde está la familia, y veremos qué viene a futuro. Siempre me gusta tener tranquilidad en estos momentos, analizar bien qué hicimos bien, qué hicimos mal y qué tenemos que mejorar como entrenador.

En este momento no estamos apresurados para nada. Estamos tristes, dolidos por lo que pasó y, seguramente, esto, día tras día, va a ir pasando y vamos a tener claridad para tomar una mejor decisión".

¿Con qué recuerdos se queda de Costa Rica y de Liberia?

"Yo aquí en Costa Rica estuve muy contento, feliz, hice buenos amigos. Voy a extrañar mucho a la gente de Liberia, a mis amigos, a toda la gente con la que convivía a diario. Es una ciudad pequeña en donde todos se conocen y estoy muy agradecido por cómo me trataron en Liberia y en toda Costa Rica".



