Saturnino Cardozo: “Me hace feliz ver lo unido que está el grupo”

Con siete juegos disputados y el primer lugar del Apertura 2025, los resultados son un reflejo de lo que se ve en la cancha cuando Liberia juega: es un equipo compacto, que hace bien las cosas y sigue puntuando.

Este domingo, en un juego complicado, mostraron todas sus armas y derrotaron a Sporting, para arrebatarle de vuelta el liderato a Pérez Zeledón, que se lo había apropiado el sábado en la noche.

“Me hace feliz ver lo unido que está el grupo, lo que tenemos. Intentamos pelear siempre lo más arriba posible”, aseguró el técnico José Saturnino Cardozo.

El paraguayo llegó durante el Clausura para tomar las riendas de la oncena tras la salida de Minor Díaz, y este semestre se ha visto que la apuesta comienza a dar dividendos para los de la Ciudad Blanca.

Cardozo tiene una meta alta para sus pupilos y, por el momento, van en la senda correcta hacia la segunda fase.

“El torneo es muy competitivo. No es nada fácil. Aquí hay tres equipos que casi siempre clasifican a la liguilla. El camino es complicado y difícil, pero me gusta lo que les gusta a mis jugadores, y estoy convencido de que, con el trabajo que están realizando, paso a paso podemos competir”, afirmó.

Jugadores como Agustín Pilone, Adrián Chévez y Keysher Fuller, entre otros, disfrutan de un gran momento, lo que se refleja en un equipo que ha mostrado pocas fallas.