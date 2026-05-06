Saturnino Cardozo: "Escucho que a Saprissa le faltan dos jugadores, a nosotros nos faltan cinco"

Luego de empatar en el Edgardo Baltodano ante Saprissa, Liberia prepara el juego de vuelta de las semifinales del Clausura 2026.

Este domingo, los liberianos buscarán un cupo en la final de fase y el técnico José Saturnino Cardozo tiene claro lo que debe hacer su equipo.

“Nos faltó tener posesión de la pelota y, si queremos ser protagonistas, tenemos que ser mucho más atrevidos”, explicó, al tiempo que señaló que ellos también tienen bajas.

“Escucho que a Saprissa le faltan dos jugadores, a nosotros nos faltan cinco”, mencionó sobre las ausencias de Mariano Torres y Fidel Escobar, fuera por sanción.

El paraguayo considera que la presión la tienen los saprissistas, aunque asegura que su grupo se ha ganado el derecho de pelear por un título.

​“Hemos construido un gran equipo, un equipo al que respetan y que le ha ganado a los cuatro grandes”, concluyó el timonel.