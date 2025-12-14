Saturnino Cardozo deja su futuro en el aire: "Tomaremos decisiones en la semana"

El entrenador de Liberia, Saturnino Cardozo, dejó en el aire su continuidad en el equipo, luego de haber alcanzado las semifinales del torneo.

Además, Cardozo analizó la derrota en semifinales 4-1 ante la Liga.

Estas fueron las declaraciones más destacadas de Cardozo:

Análisis: Fue un partido duro, difícil, sabíamos que no era una cancha fácil para jugar ante un rival muy bien trabajado y con muy buenos jugadores. Hoy me parece que nos costó entrar en el juego, el rival entró muy bien. Lo dejamos jugar mucho por la derecha, fuimos muy frágiles a la hora de marcar. Nosotros llegamos muy desgastados para el partido.

Responsabilidad: Yo asumo la responsabilidad totalmente, teníamos un rival muy fuerte al frente. En el segundo tiempo tuvimos más la pelota, tuvimos llegadas. Hay que felicitar al rival por el juego que hizo y es un digno finalista del torneo.

¿Seguirá en Liberia?: Estoy muy contento en Costa Rica y más en Liberia. Desde que llegamos, el primer torneo me costó entender a mis jugadores, después empecé a analizar.

No es fácil adaptarse a un fútbol diferente. Yo veía los partidos del fútbol de Costa Rica, siempre dije que me llamaba la atención el futbolista tica, cuando llegué a Liberia me costó entenderlo. Cuando terminó el torneo, me tocaba que ellos se adapten a lo que yo buscaba de ellos, hicimos click con los jugadores y estoy muy orgulloso de ellos.

Tengo contrato hasta junio y hay que valorar muchas cosas, qué vamos hacer, hay que analizar todo. Yo estoy muy agradecido con ellos porque me dieron la oportunidad de trabajar en Costa Rica. Yo soy muy apasionado. Veremos que pasa, el futuro nunca se sabe, hablaremos con el presidente, pasaremos un informe. Hablaremos con el presidente y tomaremos decisiones con la directiva.

Decisión: Yo estuve hablando con el presidente, viene el Mundial, de repente se viene mucho compromiso para ese evento, yo vivo en México, el Mundial será en ese país, he tenido mucha oferta. A mí me apasiona estar en el campo. Yo me levanto 4:30 a. m. y mi cabeza rueda a partir de jugadas, movimientos, estrategias, convencer al jugador.

Ese es el problema, he tenido mucha oferta para hacer comerciales en México y soy muy profesional en ese aspecto. No me gusta dejar el trabajo. Cuando uno no está de lleno metido en el trabajo empiezan a aparecer las dudas y yo soy muy apasionado y de repente pierdo dinero por estar en la cancha, pero estoy feliz. Esperemos que pase, tomaremos decisiones en la semana y a mí lo que me gusta es estar en el campo.

Refuerzos: Si queremos volver a competir y entrar en Copa Centroamericana tenemos que buscar opciones, hicimos un gran torneo, quiero felicitar a los jugadores, lo logramos porque ellos estaban convencidos. Necesitamos reforzarnos en zonas y volver a sorprender.