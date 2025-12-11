Saturnino Cardozo: "Cuando uno no concreta, después sufre"

El entrenador de Liberia, el paraguayo José Saturnino Cardozo, analizó el 1-1 ante la Liga, en la ida de las semifinales.

Estas fueron las declaraciones más destacadas de Cardozo:

Análisis: Estoy muy orgulloso de mis jugadores, enfrentamos a un gran rival, les cortamos todo el circuito que tenían en ofensiva. Sabíamos que habían zonas en las que les podíamos hacer mucho daño. Se vio un partido realmente de liguilla. La Liga es el mejor equipo que mejor juega acá. Fue un gol de otro partido, hay que felicitar al rival por el buen gol que anotó. Nos duele, pero fue un muy buen partido.

8 minutos de reposición: Ni lo vi, tengo entendido que el gol fue después de los ocho minutos, no vi cuánto dio.

Perdonaron: Hicimos méritos suficientes para ganar el partido, pero cuando uno no concreta, después sufre. Llevo acá como 10 meses y nunca había visto un partido así, primera vez que veo a dos equipos intentando ganar. Fue un partido espectacular. Si queremos llegar a la final tenemos que jugar mejor de lo que lo hicimos hoy.﻿

Convencimiento: Mi equipo está convencido de lo que está haciendo. Hay que aplaudir por cómo nos metieron ese gol. Tenemos aspiraciones. La Liga también propone, es un gran equipo, tienen experiencia; mis jugadores tienen hambre de gloria, que no es nada fácil.

Estilo de juego en el Morera: No hay otra forma (que no sea atacar). Es una semifinal, no hay mañana. No entiendo el juego así yo de esa manera. Es una final y vamos a ir con nuestra idea.