Saprissa y Liberia buscarán pase a la final del Torneo de Copa

El Deportivo Saprissa y Municipal Liberia buscarán el pase a la final del Torneo de Copa este domingo a las 4 p. m.

El juego será en el estadio Ricardo Saprissa y la serie está empatada 1-1 tras lo sucedido en el juego de ida en Liberia.

La organización del certamen detalló que el finalista se definirá desde el punto de penal en caso de que el marcador se mantenga igualado.

Sporting FC se clasificó a la final y espera rival luego de vencer, en penales, a Puntarenas FC en el estadio Miguel Lito Pérez.

La final está pactada para el miércoles 15 de abril a las 7 p. m. en el estadio Edgardo Baltodano Briceño.

