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Deportivo Saprissa

Saprissa se trae un empate de Liberia en la semifinal de Copa

El partido de vuelta será este domingo a las 4 p. m. en La Cueva.

Liberia vs. Saprissa. Foto: El Podcast De La Hinchada
Liberia vs. Saprissa. Foto: El Podcast De La Hinchada
Por Daniel Jiménez 25 de marzo de 2026, 21:57 PM

El Deportivo Saprissa igualó 1-1 ante Liberia en su visita al Estadio Edgardo Baltodano Briceño, en el partido de ida de las semifinales del Torneo de Copa.

El mexicano Joaquín Alonso Hernández abrió el marcador a los ocho minutos, luego de una gran definición en la que "globeó" a Minor Álvarez.

Eso sí, la respuesta de los morados fue clave, al 21' llegó el turno del empate gracias a Ariel Rodríguez.

Con este tanto, Rodríguez se puso a 18 anotaciones de igualar a Evaristo Coronado (164) como máximo goleador en la historia de Saprissa en todas las competiciones.

El juego de vuelta se realizará este domingo a las 4 p. m. en La Cueva.

Además, el que gane esta serie enfrentará en la final al vencedor entre Sporting FC y Puntarenas FC. El marcador global es de 1-1.

El partido de vuelta será este sábado a las 6 p. m. en la Olla Mágica.

Hay que recordar que Puntarenas FC fue subcampeón de la Copa en la edición anterior, por lo que sueña con llegar a su segunda final consecutiva.

La final está pactada para el miércoles 15 de abril a las 7 p. m. en el estadio Edgardo Baltodano Briceño.

Los goles del partido:

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