Saprissa se trae un empate de Liberia en la semifinal de Copa

El Deportivo Saprissa igualó 1-1 ante Liberia en su visita al Estadio Edgardo Baltodano Briceño, en el partido de ida de las semifinales del Torneo de Copa.

El mexicano Joaquín Alonso Hernández abrió el marcador a los ocho minutos, luego de una gran definición en la que "globeó" a Minor Álvarez.

Eso sí, la respuesta de los morados fue clave, al 21' llegó el turno del empate gracias a Ariel Rodríguez.