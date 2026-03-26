Saprissa se trae un empate de Liberia en la semifinal de Copa
El partido de vuelta será este domingo a las 4 p. m. en La Cueva.
El Deportivo Saprissa igualó 1-1 ante Liberia en su visita al Estadio Edgardo Baltodano Briceño, en el partido de ida de las semifinales del Torneo de Copa.
El mexicano Joaquín Alonso Hernández abrió el marcador a los ocho minutos, luego de una gran definición en la que "globeó" a Minor Álvarez.
Eso sí, la respuesta de los morados fue clave, al 21' llegó el turno del empate gracias a Ariel Rodríguez.
El juego de vuelta se realizará este domingo a las 4 p. m. en La Cueva.
Además, el que gane esta serie enfrentará en la final al vencedor entre Sporting FC y Puntarenas FC. El marcador global es de 1-1.
El partido de vuelta será este sábado a las 6 p. m. en la Olla Mágica.
Hay que recordar que Puntarenas FC fue subcampeón de la Copa en la edición anterior, por lo que sueña con llegar a su segunda final consecutiva.
La final está pactada para el miércoles 15 de abril a las 7 p. m. en el estadio Edgardo Baltodano Briceño.
Los goles del partido: