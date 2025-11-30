Saprissa derrota a Liberia y celebran en Pérez Zeledón y Herediano

Liberia llegó a Tibás con la posibilidad de sellar su boleto a semifinales. Pero tras 90 minutos celebró Saprissa, que ganó 3-1, y festejaron Pérez Zeledón y Herediano, quienes tendrán una fecha más para luchar por el cuarto puesto.

Los de José Saturnino Cardozo necesitaban solo un punto para ser los cuartos invitados a la segunda fase del Apertura, pero se llevaron una decepción.

Cuando los equipos se fueron a los camerinos, los morados ya iban ganando 2-0.

Los tibaseños no fueron un vendaval, pero sí fueron efectivos.

En la primera jugada realmente clara anotó Óscar Duarte de cabeza y, minutos después, Ariel Rodríguez robó en media cancha, encaró a toda la defensa liberiana y salió sonriente tras anotar un golazo.

¿De Liberia, el obligado a ganar? Poco, muy poco en la primera mitad. Eso sí, la complementaria fue otra cosa.

Un error de salida de Fidel Escobar, un mal rebote de Esteban Alvarado y Fernando Lesme recortó distancias.

Los guanacastecos se veían mejor en cancha y Vladimir Quesada tuvo que mover su banquillo para estabilizar a su oncena, porque Alvarado tuvo que esforzarse una y otra vez para evitar que cayera el empate.

Al final, el 3-1 llegó en un contragolpe con los liberianos vendidos al ataque, jugada que finalizó Warren Madrigal tras construirla con David Guzmán.

En la fecha 18, Saprissa cierra contra Sporting, de visitante, y Liberia debe jugar en casa de Cartaginés.