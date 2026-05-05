¿Sanción a Jorkaeff Azofeifa? Liberia solicita revisión por gesto obsceno

El Municipal Liberia solicitó al Tribunal Disciplinario que revise la celebración de Jorkaeff Azofeifa por gestos obscenos.

Jesús Mejía, gerente general de Liberia, reveló que la documentación y la prueba fue entregada este lunes.

"Nosotros creemos en el juego limpio, en el respeto y en la institucionalidad, el día de ayer acudimos a los canales formales para que se analicen los hechos y que el órgano disciplinario pueda tomar decisiones", comentó Mejía en Teletica Deportes Radio.

Desde el cuadro liberiano dejaron claro que solicitan una revisión del video oficial de la transmisión de FUTV.

"Estamos solicitando es una revisión de oficio referente una acción que sucede en el festejo del gol de Saprissa en el que Jorkaeff Azofeifa hace gestos obscenos", añadió.

Eso sí, Mejía no dejó claro si solo a Azofeifa o a otros jugadores del cuadro morado.

"En este momento estamos en las evidencias claras a través de la televisora FUTV, nosotros no estamos acusando a nadie, solo llevamos el material audiovisual para que se revise y analice", concluyó Mejía sobre el tema.

Mejía aseguró que están a la espera de recibir respuesta en los próximos días por correo electrónico.

Los morados se trajeron un empate 1-1 frente a Liberia en el estadio Edgardo Baltodano Briceño.

La vuelta será este domingo a las 4 p. m. en el estadio Ricardo Saprissa.