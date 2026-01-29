San Carlos suma tres puntos para pelear arriba y alejarse del sótano

San Carlos sumó tres puntos más y alcanzó las nueve unidades, lo que le permite pelear en la parte alta y seguir distanciándose de la zona de descenso.

Los Toros del Norte derrotaron 1-0 a Liberia y se convierten en la sorpresa del Clausura 2026.

El tanto del triunfo cayó al minuto 61 por intermedio de Brian Martínez, quien había estado husmeando el área de Anthony Monreal hasta que pudo concretar.

El equipo de Paté Centeno no fue un derroche de virtudes, pero hizo lo suficiente para dejarse tres puntos de oro, valiosos tanto en la zona de clasificación del Clausura como en el sótano de la tabla acumulada.

En la jornada 6 del torneo, San Carlos será visitante en la casa del Saprissa y Liberia recibirá a Puntarenas.