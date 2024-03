¿Reprogramó la Liga juego ante Liberia para darle más tiempo a Guima? Gerente liberiano responde

Nosotros acudimos al reglamento, ayer recibimos la notificación de que no se podrá hacer. Afecta considerablemente el espectáculo, la asistencia, afecta desde todos los ámbitos, vamos a chocar 15 minutos con el partido de La Sele, lo recibimos de manera sorprendente. Ya habíamos iniciado la venta de entradas, se afecta el proceso logístico.



—En la Liga sostienen que fue "una sorpresa" la programación del partido: ¿Qué opina al respecto?



El 6 de marzo se le envió copia al correo de los directivos, ellos estaban enterados y el reglamento arropa al consejo director de Unafut. El domingo es el único día que se podía hacer. Ellos sabían, estaban enterados de la situación.



—¿La Liga tiene un departamento legal robusto y de mucha experiencia, quiere jugar con todo esto el equipo y darle más tiempo a Alexandre Guimaraes para que trabaje más y conozca más el equipo?



Cada persona cuida sus intereses, ellos tienen mucha experiencia en el campeonato nacional, pero nosotros también. Hay un reglamento que a ellos los arropa parcialmente, pero lo que ellos no analizan bien o el Consejo Director de Unafut no interpreto bien, es que estamos haciendo un cambio por el interés del evento. A nivel de reglamento hicimos todo a pie de la letra. Cada persona va a defender y respetamos la apelación.



—Por esto que usted me responde: ¿Pueden apelar y jugar el domingo?



Sí, podríamos hacerlo, pero entraríamos en un pleito legal y esto afectaría el evento. Tenemos menos de seis días y como te comentaba ahora, en Semana Santa las autoridades gubernamentales tienen libre. Creo que el tiempo no es el suficiente.



—¿Deben los representantes de clubes cuidar más el producto del campeonato nacional y dejar de dar concesiones a la Selección Nacional cada vez que disputa un repechaje internacional? Por ejemplo, usted conoce muy bien el fútbol colombiano y ese torneo no se detiene pese a juegos de la selección...