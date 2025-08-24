Rayería y fuertes lluvias retrasan juego entre Puntarenas FC y Liberia

La fuerte rayería y las fuertes lluvias que azotaron la provincia de Puntarenas en horas de la tarde, provocó el retraso del juego entre el Puntarenas FC ante Liberia.

Este partido estaba programado para las 5 p. m., pero justo al inicio comenzó a afectar una fuerte rayería en la zona, lo que provocó un retraso primeramente de 15 minutos que se fue ampliando hasta llegar a la hora y media de retraso.

Por si fuera poco, a la rayería se unió una fuerte lluvia que empozó parte de la gramilla del Lito Pérez, incluidos los banquillos.

Tras una última revisión por parte del comisario de la Unafut, Alex Vargas, y el árbitro central Josué Ugalde, se tomó la decisión que los equipos salieran al campo a calentar a las 6:20 p. m. para comenzar el cotejo a las 6:45 p. m.

Liberia defenderá el primer lugar y el invicto del certamen, mientras que los porteños disputarán su primer partido del Apertura 2025 en su casa, el Lito Pérez, eso sí, a puerta cerrada debido a permisos por parte del Ministerio de Salud.