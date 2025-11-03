Randy Ramírez: "Para todo futbolista representar a Costa Rica es un orgullo"

El jugador Randy Ramírez fue uno de los nombres sorpresivos en la lista del microciclo de trabajo que tendrá la Selección Nacional esta semana y como parte de la preparación para el cierre de la eliminatoria.

Ramírez se mostró contento con su primer llamado a la Tricolor tras una temporada donde ha destacado como figura del Municipal Liberia.

“Me emociona mucho estar en la lista de convocados en el microciclo, porque he venido trabajando mucho para que las cosas se me den y ver que el esfuerzo ya está teniendo los frutos”, explicó en declaraciones suministradas por Liberia a Teletica.com.

Además, se mostró motivado por el hecho de formar parte de la Selección y asegura que irá a luchar por meterse en la lista.

“Claro que es un sueño, creo que para todo futbolista representar a Costa Rica es un orgullo y estoy con toda la motivación de aportar todo lo bueno al equipo. Voy a trabajar mucho para poder estar en la lista final, para presentar a mi país”, añadió.

Finalmente, agradeció el apoyo de todos sus compañeros, pues asegura que lo han aconsejado mucho.

“Para ellos también es un sueño. Están muy emocionados con la noticia, siempre han estado apoyándome en el equipo, que esté jugando y ver la convocatoria en el microciclo, los alegró bastante y he recibido muchos mensajes de aliento de parte de ellos”, concluyó.

El futbolista de 21 años se integrará desde este martes a la concentración en el Proyecto Gol.