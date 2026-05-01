Club Sport Herediano
¿Quiénes son los encargados de impartir justicia en la ida de las semifinales del Clausura 2026?
Cartaginés recibe a Herediano este sábado a las 8 p. m. y el domingo Liberia es local ante Saprissa a las 4 p. m
Este viernes se dieron a conocer las designaciones arbitrales para los partidos de ida de las semifinales del Clausura 2026.
Cartaginés recibe a Herediano este sábado a las 8 p. m., y el central será Juan Gabriel Calderón. En el VAR estará Steven Madrigal.
Para el partido del domingo a las 4 p. m. entre Liberia y Saprissa, el cuarteto arbitral será liderado por Keylor Herrera, con Brayan Cruz en el videoarbitraje.