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¿Quiénes son los encargados de impartir justicia en la ida de las semifinales del Clausura 2026?

Cartaginés recibe a Herediano este sábado a las 8 p. m. y el domingo Liberia es local ante Saprissa a las 4 p. m

Foto Juan Manuel Quirós
Foto Juan Manuel Quirós
Por Adrián Fallas 1 de mayo de 2026, 10:10 AM

Este viernes se dieron a conocer las designaciones arbitrales para los partidos de ida de las semifinales del Clausura 2026.

Cartaginés recibe a Herediano este sábado a las 8 p. m., y el central será Juan Gabriel Calderón. En el VAR estará Steven Madrigal.

Para el partido del domingo a las 4 p. m. entre Liberia y Saprissa, el cuarteto arbitral será liderado por Keylor Herrera, con Brayan Cruz en el videoarbitraje.

Designaciones arbitrales
Designaciones arbitrales

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