¿Qué se dijo en el audio y video del VAR en gol de Saprissa en Liberia?

La Comisión de Arbitraje reveló este miércoles el audio y video del VAR en la polémica acción que deparó el gol válido de Ariel Rodríguez en el triunfo de Saprissa ante Liberia (0-1).

La acción se analizó en el VAR con el árbitro Juan Gabriel Calderón; en cancha, la central era Marianela Araya.

A la jugada se le trazaron las líneas y se determinó que Rodríguez estaba habilitado.

Con esos tres puntos, Saprissa se metió a zona de clasificación al ser cuarto con 12 puntos.

Aquí está el análisis de la jugada:



