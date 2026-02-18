Deportivo Saprissa
¿Qué se dijo en el audio y video del VAR en gol de Saprissa en Liberia?
Esto se desprende del análisis de la polémica jugada que terminó con un gol de Ariel Rodríguez.
La Comisión de Arbitraje reveló este miércoles el audio y video del VAR en la polémica acción que deparó el gol válido de Ariel Rodríguez en el triunfo de Saprissa ante Liberia (0-1).
La acción se analizó en el VAR con el árbitro Juan Gabriel Calderón; en cancha, la central era Marianela Araya.
A la jugada se le trazaron las líneas y se determinó que Rodríguez estaba habilitado.
Con esos tres puntos, Saprissa se metió a zona de clasificación al ser cuarto con 12 puntos.
Aquí está el análisis de la jugada: