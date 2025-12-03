¿Qué dice Liberia tras reclamar los puntos en la mesa del juego ante Saprissa?

El gerente deportivo del Municipal Liberia, Hancer Zúñiga, compartió con Teletica.com su punto de vista sobre la apelación que plantearon contra Saprissa, por una supuesta alineación indebida del jugador Johnny Myrie, jugador que en Sub-21 había recibido una quinta amarilla, pero fue utilizado por el Monstruo en el triunfo 3-1 contra los liberianos.

Zúñiga indicó que se percataron revisando documentación de liga menor y que la quinta amarilla a Myrie se dio en el último partido del Monstruo en dicha categoría y que no pudo cumplir la sanción, puesto que los tibaseños no clasificaron a la siguiente ronda en esa categoría.

Por tanto, según, Hanser, el futbolista no podía ser alineado por la S en el partido del pasado domingo en La Cueva.

"Estábamos en proceso de liga menor y en medio de reunión para ver unos temas detectamos que el jugador Johnny Myrie recibió la quinta tarjeta amarilla en Sub-21. Lo revisamos en actas y constatamos que tenía cinco amarillas y no podía competir con Saprissa", comentó Zúñiga.

Los liberianos ya enviaron toda la documentación a la Unafut y el documento contiene pruebas como actas de los partidos de Liga Menor en la que se muestra las amarillas que se le mostraron a Myrie en ese campeonato.

"Nosotros enviamos el recurso con pruebas y actas. Cualquier jugador que sea sancionado, expulsado no puede competir, si es sancionado no puede estar en la jornada siguiente", añadió.

Se intentó obtener la versión del Deportivo Saprissa, pero los morados aún no refieren a lo sucedido.

¿Por qué es importante esta apelación?

De otorgársele tres puntos a Liberia ya estarían los cuatro semifinalistas listos: Alajuelense, Saprissa, Cartaginés y Liberia.

Además, ya quedarían eliminados Pérez Zeledón y Herediano.

Eso sí, lo que estaría en juego sería el segundo, tercer y cuarto lugar entre los morados, los brumosos y los liberianos.