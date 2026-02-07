Puntarenas FC abofetea a Liberia con una goleada en el Edgardo Baltodano

Puntarenas FC abrió la jornada 6 del Torneo de Clausura 2026 con una contundente goleada de 1-4 ante Municipal Liberia como visitante.

Los porteños dominaron a placer un cotejo ante un cuadro liberiano que venía de una gran victoria a mitad de semana ante Alajuelense por el Torneo de Copa.

Pero la realidad de los liberianos este torneo es de muchos altibajos y otra vez volvió a caer en el certamen.

La tragedia de los guanacastecos comenzó al minuto 18, cuando tras revisión del VAR, se mostró la tarjeta roja a Waylon Francis.

Esto lo aprovechó el PFC, que adelantó filas y estuvo cerca de abrir las cuentas, pero no fue hasta el minuto 25 que comenzó la noche de Kliver Gómez.

El lateral se vistió de goleador y marcó un doblete. El primero al 52’ tras cerrar una serie de rebotes en el área y aparecer para marcar de cabeza el 0-1.

El segundo, tras aparecer en el palo derecho tras un centro silbante desde la izquierda para el 0-2 al 77’. Gómez alcanzó así a Marcel Hernández como goleadores del certamen con tres tantos cada uno.

Pablo Álvarez se encargó de marcar el tercer tanto cinco minutos después con un remate cruzado; mientras que Doryan Rodríguez se encargó de sellar la goleada al 90+1’ para el 4-0 definitivo.

Maquilló el marcador para los liberianos el futbolista Fernando Lesme al 90+4’.

Con este resultado, los porteños salen del último lugar de la tabla y se meten en la sétima posición, igualando en puntos al cuadro liberiano, ambos con cinco unidades.



