Pretemporada de Liberia se da en medio de lindos paisajes

Los trabajos de pretemporada del Municipal Liberia se dan en medio de hermosos paisajes que tiene la provincia de Guanacaste.

El club publicó, en redes sociales, que este lunes continuaron con los entrenamientos físicos en Rincón Trails Bike y Adventure.

Los liberianos desean continuar con su protagonismo alcanzado en el semestre anterior.

El equipo dirigido por el paraguayo José Saturnino Cardozo reportó las salidas de Johan Cortés, Keysher Fuller, Barlon Sequeira y Freddy Álvarez.



Además, se han dado las llegadas de Erick Torres, Abner Hudson, Yoserth Hernández y Mauricio Villalobos.