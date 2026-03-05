Pérez Zeledón y Liberia igualan en el Sur

Pérez Zeledón y Liberia protagonizaron un empate 1-1 en el estadio Municipal Pérez Zeledón que no ayuda a ninguno de los dos clubes.

﻿El duelo fue muy parejo desde el inicio y eso quedó reflejado en el marcador final. El atacante mexicano Erick Cubo Torres marcó el primer tanto del juego a los 17 minutos.

Sin embargo, Eduardo Pastrana decretó el empate ocho minutos después.

Este empate no cayó bien en ningún club, debido a que los Guerreros del Sur son sétimos con nueve puntos, mientras que los liberianos marchan octavos con la misma cantidad de unidades, pero peor gol diferencia (-3 frente a -5).