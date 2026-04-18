Partido Liberia-Cartaginés terminó entra empujones, golpes y reclamos

Tras el triunfo de Municipal Liberia 1-0 ante Cartaginés, todo terminó en medio de empujones, golpes y reclamos entre los protagonistas.

¡Se armó la bronca al final! Bienvenidos a la Liga Tica pic.twitter.com/1mja1Yr4Wh — TD Más (@tdmascrc) April 18, 2026

Una vez el árbitro central Steven Madrigal pitó el final del compromiso, varios jugadores se enfrascaron en una pelea en el terreno de juego del estadio Edgardo Baltodano Briceño.

Uno de los involucrados fue Yael López, quien terminó expulsado, luego de revisar las acciones en el video arbitraje.

Además, el técnico brumoso, Amarini Villatoro, comunicó que el referí central del encuentro le informó sobre una cartulina amarilla al capitán Christopher Núñez, jugador que se perderá el próximo partido por acumulación de cinco tarjetas preventivas.

La victoria de los pamperos fue crucial ya que subieron al tercer lugar de la tabla con 27 puntos, y con eso superan a Cartaginés que se quedó con 26 en el cuarto puesto.

Al Torneo de Clausura 2026 le quedan dos fechas más para que termine la fase regular y se definan los semifinalistas.

﻿2026 le quedan dos fechas más para que termine la fase regular y se definan los semifinalistas.