Paraguayo José Saturnino Cardozo será el nuevo técnico de Liberia

El paraguayo José Saturnino Cardozo, leyenda del equipo de Toluca de México como jugador y ahora entrenador, será el encargado de asumir el banquillo del Municipal Liberia.

Así lo confirmó el presidente de los liberianos, Wilder Eusse, a la televisora FUTV, quien aseguró que Cardozo llegará por año y medio al equipo.

“Es una alegría para nosotros contar con el profe Cardozo con una trayectoria como futbolista impresionante y como técnico también y nos da mucho gusto tenerlo acá por año y medio”, expresó el jerarca.

El paraguayo de 53 años ya ha dirigido a Olimpia de Paraguay, Toluca, Querétaro FC, Jaguares, Puebla FC y Chivas en México, mientras que también estuvo a cargo del Municipal de Guatemala.

“La idea es seguir con el proyecto que traía Minor Díaz con ese estilo de juego e identidad y creemos que el profe José se adecua bien para esto y venga a impregnar todo eso que tiene, es un tipo experimentado y nos dará grandes alegrías”, añadió Eusse.

El nuevo estratega arribará este domingo al país y tendrá su presentación en un hotel de la capital antes de viajar a la Ciudad Blanca.

La directiva espera tenerlo pronto en el banquillo, aunque saben que es un tema complicado por los permisos de trabajo.

“Llega mañana y el lunes será la preparación, creemos que el tema de permisos será complicado para que esté ante Herediano y bueno viene con un asistente y el resto tenemos preparado físico, de porteros y analista de video”, concluyó el jerarca.

Por su parte, el técnico interino, Fabrizio Ronchetti, seguirá vinculado al cuerpo técnico y aprobó la llegada de Cardozo al equipo.

“No puedo hablar mucho porque no lo conozco, solo que fue un excelente jugador, es alguien muy conocido con mucha trayectoria muy buena a nivel internacional, me parece una gran jugada de Liberia apostar a eso y si me quedo o no será decisión de él obviamente, yo estoy abierto a apoyar al club, este club me formó como entrenador y sí ellos deciden que puedo colaborar lo voy a hacer”, puntualizó.