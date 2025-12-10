Óscar Ramírez: un maestro de las semifinales

Alajuelense llega como claro favorito a la serie semifinal ante Liberia, que arranca este miércoles a las 8 p. m. en el Edgardo Baltodano.

Los manudos no solo fueron primeros en la fase regular y ya saben lo que es golear de visita en Liberia; además, los rojinegros tienen en el banquillo a un técnico que ha brillado en estas instancias.

“De las nueve series de semifinales que ha dirigido Óscar Ramírez a lo largo de su carrera, en ocho logró avanzar a la siguiente fase”, detalló la Unafut.

En la fecha 15, para sellar el boleto a la segunda fase, los liguistas obtuvieron un contundente 1-4. Los anotadores fueron Adrián Chévez y, para la visita, Ronaldo Cisneros, doblete de Joel Campbell y Diego Campos.

Aun así, Liberia ha demostrado en la fase regular ser un equipo que puede complicar y que celebra su segunda semifinal en la historia del club.

Esta es la primera vez que liberianos y manudos se miden en una fase final.

Uniformes

Liberia: Camiseta amarilla; pantaloneta y medias negras.

Uniforme de portero: Camiseta, pantaloneta y medias azules.

Alajuelense: Camiseta, pantaloneta y medias blancas.

Uniforme de portero: Camiseta, pantaloneta y medias rosadas.