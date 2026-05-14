Oficial: José Saturnino Cardozo se queda en Liberia

José Saturnino Cardozo se queda en Liberia.

El anuncio lo hizo el equipo la noche de este miércoles, luego de varias semanas de incertidumbre sobre el futuro del paraguayo.

“Su liderazgo, pasión y compromiso devolvieron la ilusión a toda una afición que volvió a creer, luchar y soñar en grande. Hoy renovamos no solo un contrato, renovamos un proyecto, una identidad y el deseo de seguir haciendo historia juntos”, explicaron los liberianos.

Cardozo ha llevado a semifinales a los de la Ciudad Blanca en dos torneos consecutivos.

La noticia cierra un día movido para Liberia, ya que anunciaron siete movimientos en la planilla.

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Entre los nombres hay varios futbolistas de peso, como Alonso Hernández, quien iría para Cartaginés; Daniel Chacón, que regresaría a Alajuelense; además de Daniel Villegas y Fernando Lesme.

También dejan la institución Lorenzo Orellano, Yoserth Hernández con rumbo al Inter FA de El Salvador y Waylon Francis.