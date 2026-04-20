Ocho juegos sin perder tienen a Liberia en franca lucha por el segundo puesto del Clausura

El equipo de Liberia enfrenta este martes a Sporting, con la posibilidad de amarrar su clasificación a la segunda fase, además de pelear por el segundo lugar de la tabla. Todo esto si logra derrotar a los albos.

El equipo de José Saturnino Cardozo vive un gran momento. La última vez que perdió fue en la fecha 8, el pasado 22 de febrero ante Cartaginés por marcador de 2-1.

De ahí en adelante, suma ocho partidos sin perder. Siete los resolvió dejándose los tres puntos y el otro fue un empate ante Pérez Zeledón en el Valle de El General.

Los liberianos le ganaron a los brumosos este fin de semana (1-0), a Saprissa (1-2), a San Carlos (5-1), a Puntarenas (0-1) y a Herediano (1-2).

También derrotaron a Guadalupe (1-0) y a Sporting (1-0) para iniciar la racha.

En este momento, Liberia es tercero con 27 unidades. Saprissa está un peldaño arriba con 28. Por detrás viene Cartaginés (26), por lo que sumar de a tres sería muy importante para sus aspiraciones.

Liberia cierra en casa ante Alajuelense (23 puntos), en un partido que podría definir muchas cosas.