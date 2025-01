Minor Díaz, técnico de Liberia: “Necesitamos despertar ya”

El técnico de Liberia, Minor Díaz, se mostró crítico tras una nueva derrota del equipo a manos de Alajuelense por la segunda fecha del Torneo de Clausura 2025.

“Difícil, no es fácil hacer jugar a un equipo, hay que meter en la idea a algunos jugadores y vamos paso a paso, evidentemente, han sido dos golpes durísimos en menos de dos días, pero no hay tiempo para lamentarse, pues vamos en cuatro días volvemos a competir ante el Cartaginés”, expresó.

​El estratega declaró que el partido se escapó por falta de contundencia de su equipo, mientras que la Liga supo aprovechar las oportunidades que tuvo.

“Los momentos del juego clave, donde el equipo es contundente a la hora de hacerlo sería otro resultado, pero Alajuelense fue mejor en los primeros 10 minutos, ellos se ven en otra marcha, pues todavía tienen una marcha más arriba como otros equipos que se quedaron en el camino.

“A mí me gusta ganar siempre, me esfuerzo y trabajo duro. Yo no le debo nada a nadie, trabajo muchísimo. Sé lo que he dado como entrenador. Hay cosas que yo como entrenador no puedo hacer, como el segundo gol de ellos. Ese gol es igual al que le hacen a Santa Ana”, mencionó con molestia.