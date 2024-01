Minor Díaz responde ante petición de castigo en su contra

"Yo soy muy respetuoso, yo creo que no me equivoqué, mi recomendación es que él se preocupe por los que él dirige, hay mucho trabajo que hacer, en vez de pedir sanción para mí debe hacerlo por sus dirigidos, todo acto tiene una consecuencia. Se lo digo con todo respeto... no sé qué ganará él si me sancionan, se lo dije con todo respeto y creo que no le mentí", agregó.



Y añadió: "Yo debato con argumentos, dije que el gol de Marco Mena, el jugador la para con la mano, si no vamos al video y luego nuestro gol ante Herediano estaba bueno, si no vamos al video. Yo tengo argumentos y no dije ninguna mentira en la conferencia pasad. No sé por qué el señor se tenga que ofender o pedir una sanción, a mí que me castigue mi presidente".