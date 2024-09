Minor Díaz: “No tengo nada que reprocharles a mis jugadores”

Minor Díaz se marchó satisfecho y con la frente en alto, pese a la derrota 5-4 que sufrió su equipo Liberia a manos de Herediano en un partido que será recordado mucho tiempo.

El estratega asegura que se siente orgulloso cada juego que pasa con sus dirigidos, pues, aseguran que ya no tienen miedo de competir.

“Muy difícil. Creo que hoy vinimos acá a plantear el partido, ustedes saben cuál es mi mentalidad y creo que lastimosamente caemos ante una cancha difícil y ante un rival que pienso que tiene la mejor planilla del torneo.

“No tengo absolutamente nada que reclamarle a mis jugadores, han vendido cara la derrota. Hoy queda un sinsabor de por lo menos haber hecho un punto, pero bueno, si alguna vez me voy de acá me iré feliz porque hoy todos nos respetan. Antes cruzábamos el río Lagarto y ya íbamos perdiendo y hoy es otro Municipal Liberia”, explicó Díaz.

Uno de los aspectos que mayor tranquilidad le da al técnico es la competitividad que demuestra Liberia en todas las canchas del torneo.

“Hoy quedó demostrado que cuando somos intensos, somos otro equipo. Este equipo está bien trabajado y creo que le hemos cambiado la mentalidad a los jugadores y eso es importante”, indicó.

Eso sí, a los liberianos les sigue pasando factura cerrar los partidos y suman su segunda derrota consecutiva tras caer en el clásico de la pampa el fin de semana anterior.

“Todos los esfuerzos tienen que ir acompañado de victorias y ahí es un déficit que tenemos. Pero no tengo nada que reclamar, insisto, hoy vimos al equipo que queremos, pero sé que llegarán los momentos importantes y sé por qué Dios hace las cosas”.

​“Somos un equipo que no tiene temores, que juega de tú a tú y hoy dimos espectáculo”, concluyó.