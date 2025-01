Minor Díaz: “Controlamos el juego, pero no la pelota”

Luego de su primer triunfo en el Clausura, Minor Díaz de Liberia atendió a la prensa sobre lo ocurrido este domingo en el Fello Meza y esto dijo.

Victoria en el Fello Meza

La clave es seguir trabajando, se seguir creyendo en los jugadores y que ellos crean en nosotros. Fuimos muy tácticos y le cerramos los caminos a Cartaginés.

Planteamiento del juego

No es lo que a uno le guste, es lo que uno necesite, hoy hubo que hacer un alto en el camino y transmitir algo más, no podemos morir con la forma. Controlamos el juego, pero no la pelota.

¿Refuerzos?

Hasta que no se cierre el mercado valoramos cosas y si hay que ajustar hablaremos con el presidente.

¿Perdió tiempo Liberia?

A mí no me gusta perder tiempo, si hubiéramos perdido tiempo hubieran repuesto ocho o nueve minutos. A mí no me gusta perder tiempo, porque eso repercute a nivel internacional, en la Selección.