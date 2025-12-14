Liga Deportiva Alajuelense
Medio tiempo: La Liga ya acaricia una nueva final
Los manudos ganan la semifinal con marcador global de 3-1.
La Liga asfixió a Liberia desde el primer minuto y obtuvo su premio al irse al descanso con una buena ventaja 2-0 en al medio tiempo en el Morera Soto.
Los goles llegaron por medio de Celso Borges (41’) y Ronaldo Cisneros (43’).
Los liberianos estaban ordenados en defensa, pero que va… solo era cuestión de tiempo para festejar el gol en la casa rojinegra.
Con paciencia, buenos desdobles y ganando todos los segundos balones, fue como la Liga supo imponer su ritmo una y otra vez frente al arco liberiano.
La serie se marchó al descanso 3-1 a favor de los manudos.