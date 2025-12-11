Medio tiempo: Fernando Lesme adelanta a Liberia ante la Liga

Un penal cobrado por el paraguayo Fernando Lesme adelantó a Liberia 1-0 ante la Liga tras los primeros 45 minutos en el estadio Edgardo Baltodano Briceño.

El primer tiempo de la semifinal de ida no defraudó. Emociones en manos marcos y con un equipo liberiano que ha metido en problemas a Alajuelense.

Lesme concretó desde los once pasos a los 12 minutos, luego de que Guillermo Villalobos le hiciera una falta al atacante dentro del área.

Desde el inicio del juego, el cuadro local tomó protagonismo con Keysher Fuller y Lesme. Por su parte, los manudos encontraron en su portero Bayron Mora su mejor jugador.

Mora le detuvo dos mano a mano a Fuller. De no haber sido por sus buenas actuaciones, el resultado sería mucho más abultado.