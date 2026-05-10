Deportivo Saprissa
Medford vs. Cardozo: Así alinean Saprissa y Liberia para definir finalista
El ganador de esta serie se enfrentará en la final de fase al Herediano.
Las cartas están echadas. Los técnicos Hernán Medford, de Saprissa, y Saturnino Cardozo, de Liberia, ya dieron a conocer sus titulares para el juego de este domingo a las 4 p. m. en La Cueva.
El juego de ida finalizó 1-1 en el Edgardo Baltodano Briceño y este domingo quedará definido quién enfrentará a Herediano en la final de fase.
El Team venció 1-0 a Cartaginés en el marcador global de la serie.
Aquí las alineaciones del juego: