Mauricio Villalobos sufre lesión tras brutal entrada y en Liberia explotan contra el arbitraje

Una entrada brutal de Jesús Everardo Rubio, de Herediano, sobre Mauricio Villalobos, de Liberia, resultó en que el volante liberiano terminara con una fisura en la mandíbula.

Así lo confirmó el técnico José Saturnino Cardozo. Esta situación genera molestia en el seno de los liberianos.

Hanser Zúñiga, gerente de los de la Ciudad Blanca, explotó contra Enrique Osses, presidente de la Comisión de Arbitraje.

“Es un incompetente, no ha podido arreglar nada”, dijo el funcionario de Liberia.

Sobre la jugada de Rubio y Villalobos, aseguró que no comprende cómo se saldó con una tarjeta amarilla mostrada por el central Brayan Cruz, sin revisión en el VAR, que estaba a cargo de William Matus.

“No lo veo difícil de ver”, indicó sobre la decisión del central.

Cardozo, por su parte, se refirió al tema:

“Molesto por lo mismo. Increíble, pero el fútbol es así. Muchas veces uno no puede explayarse mucho porque aquí te limita, te censuran para poder hablar de la situación, pero creo que ustedes fueron testigos de lo que pasó con Mao. Increíblemente no protegemos al jugador que juega bien. Para mí esos jugadores hay que protegerlos”.

“La forma en que recibió el golpe tampoco depende de nosotros, pero hay gente capacitada que no tomó una buena decisión a favor de Liberia o del jugador, de proteger a aquel que puede recibir una patada que le pueda imposibilitar jugar muchos partidos”, concluyó.