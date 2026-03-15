Mauricio Villalobos: fractura de mandíbula puede requerir operación

El Municipal Liberia anunció que el volante Mauricio Villalobos podría necesitar cirugía, luego de sufrir una fractura de mandíbula tras una entrada del defensor de Herediano, Jesús Everardo Rubio.

La fuerte jugada terminó en tarjeta amarilla para el defensor, mientras que el volante tuvo que salir del terreno de juego al minuto 25 del cotejo que los liberianos ganaron por marcador de 1-2.

Hanser Zúñiga, gerente de los de la Ciudad Blanca, explotó contra Enrique Osses, presidente de la Comisión de Arbitraje.

“Es un incompetente, no ha podido arreglar nada”, dijo el funcionario de Liberia.

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Mientras que el técnico del Municipal Liberia, José Saturnino Cardozo, señaló que no se tomó una buena decisión tras el rodillazo que lesionó a Villalobos.

“Muchas veces uno no puede explayarse mucho porque aquí te limita, te censuran para poder hablar de la situación, pero creo que ustedes fueron testigos de lo que pasó con Mao. Increíblemente no protegemos al jugador que juega bien. Para mí esos jugadores hay que protegerlos. La forma en que recibió el golpe tampoco depende de nosotros, pero hay gente capacitada que no tomó una buena decisión a favor de Liberia o del jugador, de proteger a aquel que puede recibir una patada que le pueda imposibilitar jugar muchos partidos”, concluyó.