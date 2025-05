Marvin Angulo termina contrato con Liberia: ¿Qué será de su futuro?

El volante Marvin Angulo termina contrato con el Municipal Liberia una vez finalice el torneo.

El creativo conversó con Teletica.com sobre su presente y futuro con el equipo liberiano.

—¿Cómo se ha sentido en el Municipal Liberia?



Bastante contento, en este tiempo que he estado aquí en Liberia me he sentido bastante bien. La familia se acopló a las condiciones de Liberia y hemos estado muy felices.



—¿Cómo sintió el cambio luego de estar en Saprissa muchos años?

Es totalmente otra cosa al Valle Central, es más tranquilo, más modo de tranquilidad porque allá no hay tantas presas, en mi caso, yo vivo en el centro de Liberia y en 5 o 10 minutos ya está uno en las canchas de entrenamiento. Fue un cambio y positivo.



—¿A sus 38 años cómo está de estado físico?



Me siento bastante bien, de hecho es un aspecto que siempre me cuido. Yo estoy preparado y listo para jugar. Me cuido con gimnasio y nutrición.



—¿Hacia adónde apunta ahora que finaliza contrato con Liberia?



Termino contrato con Liberia, me gustaría continuar por el lado de Guanacaste en Liberia principalmente porque la familia se acopla bastante bien, los chiquillos están en el colegio, de mi parte estoy anuente de seguir, pero depende de ellos.

—¿Usted está anuente a recibir ofertas?



Claro, de hecho, uno tiene 6 meses antes de que termine el contrato negociar, en este caso estoy anuente a recibir ofertas, ya que no tengo ninguna, ni de Liberia, ni de ningún club.



—¿Para qué está Liberia en el fútbol nacional?



En realidad la línea que lleva Liberia es bastante buena, en la parte administrativa hacen un gran esfuerzo. Este torneo estuvimos irregulares, pero luego el equipo levantó al cierre de campeonato y eso nos da confianza para lo que viene, es un proyecto que lleva bastante tiempo y ahorita esperamos seguir con resultados, ojalá que el siguiente torneo nos vaya mejor y podamos seguir en el club.



-¿Qué le dice a la afición de Liberia?



Contento por todo el apoyo y agradecido por toda la gente que me ha mostrado cariño y me topo en la calle, es un lindo detalle por de parte de ellos.



-Actualmente, estos días me imagino que muchos aficionados al Saprissa le han escrito por el juego clave que tienen contra Cartaginés el fin de semana...



Sí, viene un partido importante para nosotros y para Cartaginés, ellos se juegan la clasificación y es un bonito partido para la afición, ojalá llegue a apoyarnos, sentir el cariño de ellos es vital para nosotros y lo que nos queda es sacar los tres puntos para subir en la tabla. Nuestro objetivo es cerrar bien el torneo, ojalá con tres ganes.



—¿Qué le hace ver la gente?



Me han escrito mucho por redes de que tenemos que ganarle a Cartaginés y hacerles el favor, pero es algo vacilón porque uno está en otro equipo y aun así la gente lo reconoce con cariño y más allá de hacer el favor o no, la mentalidad siempre es salir a ganar, independientemente de lo que la gente escriba uno, ya uno trae un ese chip de salir a ganar siempre.



-Lo hemos visto activo en redes con un campamento en Guanacaste...



Sí, el proyecto de campamento en Liberia en el Colegio Ciudad Blanca que son tres días con entrenamientos con mi persona, damos uniformes, hora y media de entrenamiento, actividades bonitas que espero que los papás se acerquen y compartan. Se pueden inscribir por medio de las redes sociales de Academia Marvin Angulo o al contacto 8945-0142. Es del 16 al 18 de mayo.



