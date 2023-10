Marvin Angulo rompe el silencio tras polémica expulsión

El volante indicó que “desde mi punto que soy la persona en acción y afectada”.



Además, así fue cómo describió la acción: “Voy corriendo claramente en busca del balón, este es mi trabajo, jamás voy con la intención de empujar o agredir a la autoridad dentro del terreno de juego, previo a esto hay una falta que no se nos señala y es evidente, no por ello busco empujar al árbitro, reitero yo corro y busco el balón”.



El 10 liberiano quiso destacar que en sus años de experiencia “jamás he sido ni seré irrespetuoso, soy un profesional en lo que hago y les pido por favor no emitir criterios fuera de lugar, yo no tendría por qué perder la cabeza, descontrolarme o menos empujar al árbitro, jamás llevar a una agresión”.



Y agrega: “El choque se da, pero, como algo fortuito en búsqueda del balón, no para agredir a nadie, esto no me identifica, ni me representa como profesional”.



Además, Teletica.com conversó con Felipe Eusse, gerente de Liberia, y afirmó que apelarán la sanción para Angulo, pues la consideran “injusta”.