Luis Felipe Eusse sobre la renovación de Cardozo: “Nos deja un buen sabor de boca”

Liberia logró amarrar a su entrenador, José Saturnino Cardozo, quien ha llevado al equipo a dos semifinales consecutivas y se ha convertido en uno de los técnicos más buscados en el medio local.

Cardozo decidió seguir con el proyecto a pesar de tener el interés de varios equipos, incluido Alajuelense.

Para Luis Felipe Eusse, presidente de la institución, poder cerrar la renovación le deja “un buen sabor de boca”.

“El profe confía en el proyecto”, aseguró al consultársele al respecto.

“Siempre es complicado un proceso de renovación, pero felices de que se lograra”, añadió Eusse.

Para el presidente, la confianza en el trabajo de Cardozo es total y tiene claro el norte del equipo.

“Tenemos que convertirnos en la cuarta fuerza del fútbol nacional, porque eso nos permite competir en semifinales y en Copa Centroamericana. La idea es ser líderes generales y tener esa confianza”, añadió Eusse.

Sobre la conformación de la planilla que competirá en el Apertura 2026, tras anunciar este miércoles siete salidas, el presidente explicó que están claros en que hay temas que deben evaluar y buscar los reemplazos para tener hasta tres opciones por puesto.