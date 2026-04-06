Liberia y San Carlos se miden este lunes: el ganador será cuarto lugar del Clausura 2026

La fecha 14 del Clausura 2026 cierra este lunes con el importante partido entre Liberia y San Carlos. Los de la Ciudad Blanca y los Toros del Norte llegan al encuentro con la posibilidad de desplazar a Alajuelense del último puesto de clasificación.

Los manudos empataron este domingo en casa ante Guadalupe por marcador de 1-1 y en la clasificación quedaron con 19 puntos. Liberia tiene 18 y los norteños 17.

Esto es lo que estará en juego esta noche, a partir de las 8 p. m., en el estadio Edgardo Baltodano.

En la primera vuelta, San Carlos ganó en casa 1-0; pero, yendo atrás al Apertura, los liberianos ganaron las dos veces que se midieron.

El cruce de este lunes subió de temperatura luego de lo sucedido anoche en Alajuela.

El empate ante el colero abrió la puerta para que el cierre de la jornada se llene de intriga.