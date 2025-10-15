Liberia y Puntarenas empatan al inicio de la fecha 12

Luego del parón por la Selección Nacional, este martes regresó el fútbol de la Primera División.

En el primer juego de la fecha 12 del Torneo de Apertura 2025, Liberia y Puntarenas empataron sin goles.

El encuentro, disputado en el estadio Edgardo Baltodano, tuvo un terreno afectado por las lluvias, lo que dificultó el accionar de ambos equipos, incapaces de encontrar la llave que abriera el cerrojo rival.

Para los locales, el punto significa que, por el momento, comparten la cima con el Deportivo Saprissa.

En la siguiente jornada, Liberia recibirá al Herediano, mientras que Puntarenas jugará en casa ante el Cartaginés.