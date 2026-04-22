Liberia vuelve a ganar y llegará en gran momento a semifinales

El equipo de Liberia volvió a ganar. Los de la Ciudad Blanca triunfaron en casa de Sporting y llegarán a semifinales en gran momento, arrastrando una racha sin derrotas desde febrero.

Los liberianos llegaron a Puente Piedra y derrotaron a los albos 0-1, dejando por fuera de la pelea por puestos de clasificación a los locales.

El equipo de José Saturnino Cardozo se impuso gracias a un gol de Néstor Tobías Arévalo, en una jugada en la que se combinó su buen remate y una mala reacción de Leo Moreira.

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Los tres puntos marcan el séptimo juego en fila en que los liberianos celebran una victoria y llevan a nueve la racha sin perder.

El partido empezó una hora y quince minutos después de la hora estipulada, por problemas con los uniformes.

El atraso no surtió efectos negativos en el plantel de Liberia, que ya piensa en la siguiente fase del Clausura.

En la fecha 18, Sporting cierra en casa de Herediano y Liberia recibe a Alajuelense.