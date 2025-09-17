Liberia visita a Guadalupe sin margen de error

Este miércoles, cuando Liberia visite a Guadalupe, los de José Saturnino Cardozo ya saben que llegan al Colleya Fonseca sin margen de error: solo una victoria les devuelve la cima.

Anoche, Alajuelense le ganó a San Carlos y, con 16 puntos, los manudos son los líderes del Apertura 2025. Los de la Ciudad Blanca tienen 14 unidades, al igual que Cartaginés y Pérez Zeledón, y la matemática es simple.

El fin de semana, los manudos derrotaron a los liberianos y en una cima tan congestionada, perder puntos en dos fechas consecutivas se paga caro.

El rival de turno es, en el papel, accesible para Liberia.

Los guadalupanos son últimos y en ocho juegos solo han cosechado 5 puntos.

Datos

Guadalupe mantiene su invicto ante Liberia en el estadio “Colleya” Fonseca, donde en dos enfrentamientos registra una victoria y un empate.

Liberia, sin embargo, ya sabe lo que es ganar en el “Colleya”. En el Apertura 2017 venció 1-4 a Carmelita, y en el Apertura 2023 superó 2-3 al Municipal Grecia.